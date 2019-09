Start mit Niederlage

Mit einer 3:5-Auswärtsniederlage bei der DJK Don Bosco Bamberg starteten die Baunacher Fußballerinnen in die Kreisligasaison. Sie fanden vor dem Seitenwechsel schwer in die Begegnung, während die Gastgeberinnen die Unsicherheiten in der FC-Abwehr zu einer klaren 4:1-Führung ausnutzten. Nach Wiederbeginn wussten sich die Gäste jedoch um einiges zu steigern und hielten nun voll dagegen, was sie auf 4:3 heranbrachte. Doch nach dem fünften Treffer der Bambergerinnen kurz vor dem Abpfiff war die Begegnung gelaufen. / Tore: 1:0 Josephia Köhler (5.), 2:0 Celina Horcher (26.), 2:1 Melanie Czepluch (30., Elfmeter), 3:1 Celina Horcher (36.), 4:1 Celina Horcher (45.), 4:2 Anna Gleußner (67.), 4:3 Laura Kirsche (74.), 5:3 Celina Horcher (Elfmeter 87.) di