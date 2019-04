Start ins neue Angeljahr

Am Sonntag, 14. April, startet der Sportfischerverein Bamberg und Umgebung in das Angeljahr 2019. Der vereinseigene Baggersee Dörfleins wird von 7 bis 12 Uhr befischt. Ab 5.30 Uhr beginnt die Einzelplatzauslosung am Parkplatz des SV Dörfleins. Nach Mitteilung des Veranstalters kommen maximal drei Fische in die Wertung. Es bleibt dem einzelnen Fischer jedoch unbenommen, auch mehr als drei Fische im Verlauf des Anfischens zu erbeuten. Es darf nach Beginn des Fischens mit maximal einem Liter Futter beliebiger Art angefüttert werden. Ab 11.30 Uhr wird am Vereinsheim des SV Dörfleins abgewogen und der Fang an die Bevölkerung kostenlos abgegeben. Die Preisverteilung findet ab 13 Uhr in der Gaststätte Frankenstuben, Am Sportplatz 18, in Breitengüßbach statt. Startkarten können nur im Vorverkauf erworben werden, um eine bessere Planung zu gewährleisten Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Angelplätzen zur Verfügung, deswegen bittet die Vereinsführung um Verständnis, dass möglicherweise nicht jeder eine Startkarte bekommt. Startkarten gibt es bei Angelsport Morvai, Moosstraße 56, in Bamberg und Norbert Bleisteiner Angelsport, Emil-Kemmer-Straße 12, in Hallstadt. khk