Start in die Saison

Anmelden zur Landesgartenschau



Der Gartenbauverein Burkardroth startet voller Elan in die Saison und hat schon einige Termine im Kalender stehen. Das erste Treffen des Gartenbauvereins Burkardroth in dieser Saison findet am Freitag, 13. April, im Vereinsgarten in der Albeshäg statt. Ab 17 Uhr ist ein gemütliches Beisammensein geplant, bei dem über Ideen und Anregungen gesprochen wird. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.Für Samstag, 28. April, ist von 9 Uhr bis zirka 13 Uhr die erste Kräuterwanderung des Jahres mit Carmen Balling und Gabi Böhnlein geplant. Es werden Kräuter gesammelt, die anschließend zu Tinkturen, Teemischungen, Heilessig und vielem mehr verarbeitet werden.Außerdem werden ein gesunder Smoothie und ein Kräuter-Brotaufstrich hergestellt, die auch probiert werden. Mitzubringen sind ein Behältnis zum Sammeln der Kräuter, Schraubgläser (50 bis 250 ml), Schneidebrettchen und Messer. Die Teilnehmer sollten festes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung tragen.Anmeldungen sind per E-Mail unter ogvb@web.de oder telefonisch unter 09734/934 525 möglich. Treffpunkt beziehungsweise der Veranstaltungsort ist der Vereinsgarten.Am Sonntag, 10. Juni, wird ein Ausflug zur Landesgartenschau nach Würzburg unternommen. Abfahrt ist um 9 Uhr am Marktplatz Burkardroth, die voraussichtliche Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant. Anschließend lassen die Teilnehmer den Ausflug bei einer Brotzeit im Gasthaus "Schwarzer Adler" (beim Arnulf) ausklingen. Anmeldungen für den Ausflug nimmt Jochen Gärtner telefonisch oder per Whatsapp unter Tel.: 0151/ 145 551 14 oder per E-Mail ogvb@web.de entgegen.