Start in die Mission Klassenerhalt

Zum Saisonauftakt müssen die Landesliga-Herren des TV Ebern auswärts ran. Am Samstag (15 Uhr) startet für sie beim CVJM Arzberg die Mission Klassenerhalt.

In der vergangenen Spielzeit gelang der Ligaerhalt erst auf den letzten Drücker. Auch in dieser Saison wird sich der TVE oft in der Außenseiterrolle sehen. Ein Plus könnte das eingespielte Team sein, denn im Kader gab es wenig Veränderung. Bis auf Tobias Elflein, er legt aus familiären Gründen eine Pause ein, ist die Mannschaft zusammengeblieben. Das heißt aber auch, dass es keine Neuverpflichtungen gab. Die Spielerdecke sollte aber ausreichen, um eine anständige Saison abzuliefern. Zumal mit Jürgen Grämer, Michael Helbig, Edwin Hanke, Simon Langenberg, Manuel Bauer und Nils Menzel einiges an Erfahrung im Team von Trainer Horst Hanke steckt. Im ersten Saisonspiel wird auch Nachwuchsspieler Alexander Amend zum Aufgebot gehören.

Und die Partie in Arzberg gegen den gastgebenden CVJM wird gleich eine harte Bewährungsprobe für die Eberner - und das aus mehreren Gründen. Der Gegner ist für den TV relativ unbekannt, allerdings bringt Arzberg wohl einiges an Aufstiegseuphorie mit. Dafür spricht zumindest der 3:1-Auftaktsieg des CVJM vergangenes Wochenende bei Mitaufsteiger FC Miltach. Nach verlorenem ersten und knapp gewonnenem zweiten Satz setzten sich die Arzberger in den nächsten beiden Durchgängen souverän durch.

Die Eberner wissen dagegen noch nicht so richtig, wo sie aktuell stehen. Die Form wurde nur in zwei Testspielen gegen Ebersdorf I und II getestet, zweimal setzte sich der TVE mühelos mit 2:0 durch. Trainer Hanke zeigte sich mit der Einstellung und Einsatzbereitschaft seiner Truppe zufrieden. Diese Qualitäten müssen nun in der Partie in Arzberg erneut an den Tag gelegt werden. di