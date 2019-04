In dem VHS-Kurs "Start in den blühenden Sommer" wird die fachgerechte Bepflanzung von Blumenkästen und -schalen gezeigt. Es wird gebeten, ein bis zwei Pflanztöpfe (Kasten, Schale oder Ähnliches) mitzubringen. Der Kurs findet am Freitag, 3. Mai, ab 14.30 Uhr bei Blumen-Dorsch statt (Anmeldung bei der VHS Kronach, Telefon 09261/60600 oder Internet www.vhs-kronach.de). red