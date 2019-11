Start in den Advent auf Burg Feuerstein

Die katholische Jugend im Erzbistum Bamberg startet am Samstag, 30. November, um 17 Uhr auf der Burg Feuerstein stilecht mit einem Jugendgottesdienst in den Advent. Mit Sonnenuntergang am Samstag vor dem ersten Adventssonntag beginnt offiziell die Adventszeit. Seit einem Jahr bietet Diözesanjugendpfarrer Norbert Förster einmal im Monat einen Jugendgottesdienst auf der Burg an, den er zusammen mit einem Team Jugendlicher gestaltet. Nach dem Gottesdienst gibt es noch ein gemütliches Beisammensein bei Bratwurst und Glühwein - untermalt von den Adventsklängen der "Turmbläser". red