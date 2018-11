Start der Qualifikation

Die ersten Hallenfußball-Qualifikationsturniere der Damen und Juniorinnen um die oberfränkischen Meisterschaften 2018/19 haben in der Altenkunstadter Kordigasthalle stattgefunden. In der Gruppe A der Frauen setzten sich souverän der Schwabthaler SV (Landesliga Nord) und der SV Reitsch (Bezirksoberliga) durch. Die Begegnungen der Staffel B werden am 25. November beim FC Michelau durchgeführt. Bei den U17-Juniorinnen lösten der SV Reitsch, ASV Sassanfahrt, ASV Oberpreuschwitz und die SpVgg Stegaurach die Tickets für die auf 27. Januar beim TSV Kirchenlaibach/Speichersdorf terminierte Hallenbezirksmeisterschaft. In einem hochklassigen Turnier der U15-Juniorinnen schafften der SV Reitsch, ASV Sassanfahrt und die DJK Don Bosco Bamberg die Teilnahmeberechtigung an der "Oberfränkischen". df