Stars, Schlepper, Sensationen

"Freu Dich auf Müller!" ist das Motto der 53. Frühjahrsmesse in Holzhausen bei Dittelbrunn. Traditionell startet Landtechnik Müller mit einem riesen Spektakel für Hobbygärtner bis zu den Agrarprofis auf dem Betriebsgelände in die Freiluftsaison. Von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. März, kann man sich jeweils von 9 bis 18 Uhr über das Neueste vom Neuesten aus den Bereichen Garten, Land und Forst informieren. Nicht nur die kleinen Besucher bestaunen stets die großen, effizienten Landmaschinen.

Das Frühlingsfest bietet wieder viele Attraktionen für die ganze Familie. Besonderes Interesse werden die Schnäppchen, und die fränkische Küche finden. Bäuerliche Selbstvermarkter und ökologisch orientierte Unternehmen haben mittlerweile einen Stammplatz auf der Messe. Ob Bauernbrot, Räucherforelle oder Bio-Apfel - sie zeigen ihre Waren, lassen probieren und verkaufen die regionalen Köstlichkeiten.

Prominenz, Stars und Sternchen geben sich ebenfalls wieder ein Stelldichein. Am Freitag werden Monika Hohlmeier und das Schlagerduo Amigos erwartet. Der Freitag ist traditionell der Informations- und Diskussionstag der bäuerlichen Landwirtschaft. Heuer findet am Vormittag der Bezirksbauerntag des bayerischen Bauernverbandes statt. Monika Hohlmeier, Abgeordnete des Europäischen Parlaments, eröffnet um 10 Uhr das Verbandstreffen des BBV und wird zum Thema "Die Herausforderung des Jahrzehnts für Landwirtschaft und Gesellschaft" sprechen.

Am Nachmittag heißt es: Unterhaltung und Stimmung für Jedermann. Ab 14 Uhr werden "Die Amigos" in der Festhalle erwartet. Die Gebrüder Ulrich feiern ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum und bringen Stimmung nach Holzhausen.

Ab 15.30 Uhr zeigen sich "Holzhausen's next Topmodels" mit Spitze, Samt & Seide in der traditionellen Fashion-Show. Vorgestellt wird die aktuelle Trendkollektion für Fest-, Freizeit- und Landhausmode. Die Landfrauen sorgen dabei für selbstgebackene Kuchen und Torten. Ein weiteres Highlight an allen Messetagen sind die Chainsaw-Brothers, die mit ihren Kettensägen live spektakuläre Kunstobjekte aus Holz schnitzen.

Wochenend-Programm

Am Samstag um 9 Uhr wird der Weißwurstkessel angeheizt. Mit "Bella Italia", Rock 'n Roll und Partysongs heizen ab 10 Uhr "Die Rossinis" in der Festhalle ein. Am Nachmittag erobern die "Troglauer" mit ihrer Heavy Volxmusic die Aktionsbühne. Die Lederhosenmusiker aus der Oberpfalz bringen ab 14.30 Uhr eine Mischung aus AC/DC und Wildecker Herzbuben nach Holzhausen.

Am Messesonntag spielt ab 10 Uhr traditionell die "Blaskapelle Rannungen" auf. Highlight des Tages sind die Extremsportler der Stihl Timbersports-Show. Der deutsche Meister Robert Ebner und Steffen Graf messen ihre Kräfte. Sie zeigen mehrmals täglich spektakuläre Aktionen aus der Königsklasse des Sportholzfällens. Auch die Besucher können ihr Talent unter Beweis stellen. Ab 14 Uhr gibt es Samba und Blasmusik mit der Gruppe "Os Peixes do Samba" und den "Rucksack-Musikanten". red