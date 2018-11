Starkstromkabel verschwunden

Der Polizei Hammelburg wurde mitgeteilt, dass ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 16. November, 16 Uhr, bis Montag, 19. November, 13 Uhr, von einer Baustelle in der Nähe der Bayerischen Musikakademie ein 30 Meter Starkstromverlängerungskabel entwendet hat, das neben dem Verteilerkasten lag. Der Wert der Beute beträgt ca. 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei, Tel.: 09732/9060. pol