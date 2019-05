Starkregen sorgt für Verkehrsunfälle

Zu Verkehrsunfällen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam es am Dienstag auf der A 73. Am Nachmittag kam die 19-jährige Fahrerin eines Seat bei Eggolsheim in Fahrtrichtung Süden ins Schleudern und stieß gegen den rechts versetzt vor ihr fahrenden BMW einer 28-Jährigen. Beide Fahrzeuge rutschten in den Straßengraben und kamen ineinander verkeilt hinter der Leitplanke zum Stehen. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten durch Abschleppdienste geborgen und abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 22 000 Euro. pol