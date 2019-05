Starkregen sorgt für Unfälle auf der A 73

Zu drei Verkehrsunfällen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennassen Fahrbahnen kam es im Verlauf des Dienstags auf dem Frankenschnellweg.

Kurz vor 8 Uhr kam der 38-jährige Fahrer eines Skoda auf Höhe Strullendorf in Fahrtrichtung Norden ins Schleudern und rutschte in den Graben. Er wurde dabei leicht verletzt. An seinem völlig demolierten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 20 000 Euro. Gegen Mittag wurde ein weiterer Skoda-Fahrer von einem Starkregenguss überrascht.

25 000 Euro Schaden

Der 32-Jährige geriet zwischen den Anschlussstellen Zapfendorf und Ebensfeld ins Schleudern und prallte mit seinem Fahrzeug in die Außenschutzplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich bei diesem Verkehrsunfall auf geschätzte 25 000 Euro.

Schließlich kam am Nachmittag noch eine 19-jährige Seat-Fahrerin bei Eggolsheim in Fahrtrichtung Süden auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und stieß gegen den rechts versetzt vor ihr fahrenden BMW einer 28-Jährigen. Beide Autos rutschten in den Straßengraben und kamen ineinander verkeilt hinter der Leitplanke zum Stehen. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkw mussten abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beträgt hier mindestens 22 000 Euro. pol