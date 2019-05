Wegen eines plötzlich auftretenden Starkregens musste am Sonntagnachmittag die 29-jährige Fahrerin eines Opel ihre Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Süden deutlich reduzieren. Dies bemerkte der nachfolgende 44-jährige Fahrer eines Mercedes zu spät und prallte in das Heck des Opel. Dabei entstand ein Schaden von circa 5000 Euro.