"Starkes Rennen für Menschen in Not" findet am 30. März statt

Am Samstag, 30. März, um 14 Uhr findet zum 13. Mal der Bamberger Volkslauf "Starkes Rennen für Menschen in Not" statt. Der Erlös des acht Kilometer langen Laufs durch den Hain kommt immer einem guten Zweck zugute, dieses Jahr dem Verein "Iso - innovative Sozialarbeit". Verwendet werden die Spenden für "ja:baAKTIV", ein Gesundheitsprojekt in der Offenen Jugendarbeit Bamberg, berichtet die städtische Pressestelle. Dabei sollen Jugendliche zu mehr Bewegung im Freien motiviert werden, etwa durch die Anschaffung von drei Trolleys mit verschiedenen Sport- und Spielgeräten. Die Jugendlichen können sich diese ausleihen oder gleich gemeinsam mit den Iso-Mitarbeitern ausprobieren. Schwerpunkte werden auf die Offene Jugendarbeit in Gaustadt, Gereuth und Bamberg-Ost gelegt. Die Schirmherrschaft für den Volkslauf übernimmt wieder Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD), der das Rennen ins Leben gerufen hat. Viele Hobbysportler nutzen hier die Gelegenheit, die Freiluftsaison zu eröffnen.

Die Läufer und Walker starten um 14 Uhr auf den acht Kilometer langen, befestigten Rundkurs entlang des Main-Donau-Kanals sowie durch den Hain. Start und Ziel ist der Tennisclub Bamberg im Hain, wo den Teilnehmern auch Umkleiden bzw. Duschen und WCs zur Verfügung stehen. Die Startgebühr beträgt 5 Euro, für Kinder bis 12 Jahre ist die Teilnahme gratis.

Die teilnehmerstärkste Gruppe wird zu einem Bratwurstessen mit dem OB ins Gasthaus "Zum Sternla" eingeladen. Jeder Teilnehmer erhält darüber hinaus eine Urkunde und einen kleinen Preis zur Erinnerung.

Veranstaltet wird der Bamberger Volkslauf zum Ausklang der Winterzeit von Detlev Hohmuth, Jonas Merzbacher, Annerose Ackermann und vielen Helfern. Weil der Volkslaufcharakter und der gute Zweck im Mittelpunkt stehen, wird auf eine Zeitnahme verzichtet. "Stattdessen hoffen wir auf eine große Zahl an Läufern, Freizeitjoggern und Walkern, die Spaß an der Bewegung und Freude an der guten Sache haben", betont Merzbacher.

Parkmöglichkeiten bestehen am P&R-Parkplatz Heinrichsdamm, beim Jahn-Wehr und auf dem Parkplatz an der Hainstraße. Bis zum Tennisclub Bamberg sind es dann nur noch ein paar Minuten Fußweg. Anmeldungen für den Volkslauf sind direkt vor dem Start am Tennisclub im Hain ab 13 Uhr möglich. Näheres bei Detlev Hohmuth, Telefon 0951/55883. red