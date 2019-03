Starker Rauch: Brand auf Anhänger

Am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr, teilte ein Spaziergänger eine starke Rauchentwicklung am Flurstück Götzenberg, in unmittelbarer Nähe des Festplatzes in der Kasernenstraße, mit. Beim Eintreffen der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehr Bad Kissingen bestätigte sich die starke Rauchentwicklung, die von einem ausrangierten landwirtschaftlichen Anhänger aus einem alten Metallunterstand kam. Auf dessen Ladefläche war aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand entstanden. Da der Anhänger nur noch Schrottwert hatte und die Metallhalle nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird nach bisherigen Erkenntnissen nicht von einem Sachschaden ausgegangen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: 0971/ 714 90. pol