Starker Landesligaauftakt des ASC Kronach

Bis in die 2. Bundesliga hatte es der ASC Kronach-Frankenwald eins geschafft. Nachdem einige Athleten familiär bedingt dem Triathlon "Servus" sagen mussten, stellt der ASC nach drei Jahren Abstinenz wieder eine Ligamannschaft in der Triathlon Landesliga. Die Mannschaft besteht aus vier Startern, von denen die schnellsten drei in die Wertung kommen. In allen Ligawettkämpfen gibt es keine Altersklassenwertung, das heißt, die Wertung erfolgt Altersklassen übergreifend.

Der Auftaktwettkampf fand in Weiden statt. Für den ASC Kronach-Frankenwald waren Sven Unterer, Silvester Kohlmann, Martin Dümlein und Matthias Schmidt über die Distanzen 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad und fünf Kilometer Laufen am Start. Bei diesem Wettkampf war das Windschattenfahren mit dem Fahrrad erlaubt. Deshalb war es wichtig, beim Schwimmen möglichst weit vorne zu sein, um in einer der vorderen Gruppen beim Radfahren zu sein.

Dies gelang Silvester Kohlmann und Martin Dümlein sehr gut. Beide stiegen mit dem Vorderfeld aus dem Wasser. Bei dem langen Weg in die Wechselzone schloss Kohlmann auf Dümlein auf und stieg einige Meter vor ihm aufs Rad. Kurz dahinter folgten in wenigen Sekunden Abstand Unterer und Schmidt.

Dümlein versuchte alleine zu Kohlmann aufzuschließen, der das Tempo drosselte. Dümlein musste allerdings so viel Kraft investieren, dass er nach Erreichen der Gruppe kurze Zeit später wieder entkräftet abreißen lassen musste. In der nachfolgenden Gruppe schloss Unterer zu Dümlein auf und beide beendeten gemeinsam das Radfahren. Schmidt musste den größten Teil der Radstrecke teilweise alleine und in einer sehr kleinen Gruppe beenden.

Beim abschließenden Lauf spielte Unterer seine Laufstärke aus und überholte seinen Vereinskameraden Kohlmann. Damit war er schnellster Starter für den ASC Kronach. Dümlein brachte seinen Wettkampf gut zu Ende und war drittschnellster beim ASC. Schmidt konnte seine Platzierung nach dem Radfahren halten und seinen Wettkampf gut beenden. Lohn für die Anstrengungen war ein hervorragender sechster Platz für den ASC unter 14 Mannschaften. Ein sehr guter Start in die neue Saison. tg