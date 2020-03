Starker Auftritt im "Hexenkessel"

Die Zweitliga-Keglerinnen des SKC Victoria Bamberg haben sich beim Tabellendritten in Helmbrechts für die Hinspielniederlage revanchiert. Bis zur letzten Kugel kämpfende Victorianerinnen gewannen mit 5:3 Mannschaftspunkten (MP) knapp und holten im Kampf um den Klassenerhalt wichtige Punkte.

Im Startpaar hatten Carolin Eigler und Rosi Wolf einen schweren Stand. Nach 60 Wurf lagen sie mit 0:4 Satzpunkten (SP) und 50 Holz im Rückstand. Wolf gab insgesamt 57 Holz und den MP ab. Eigler kam dagegen immer besser in Fahrt und drehte ihr Duell zugunsten der Victoria. Bei 2:2 SP erspielte sie acht Holz mehr als ihre Kontrahentin und holte den ersten MP für Bamberger.

Im Mittelpaar gab Barbara Pfuhlmann nach wochenlanger Verletzung ihr Comeback und überzeugte teilweise. Nach 120 Wurf musste sie bei 2:2 SP mit zwei Kegeln weniger den MP abgeben. Ihre Partnerin Verena Liers holte sich die ersten beiden SP und hielt das Helmbrechtser Urgestein Hübner bis zum Schluss in Schach. Lohn war der zweite MP für die Victoria, und der Rückstand schrumpfte auf 40 Holz.

Im Schlusspaar bot der Bamberger Coach die Jüngsten auf und setzte auf die "Wilden". Auf den ersten 60 Wurf boten Sandra Karl und Anne Tonat kaum Angriffsfläche für die Gegnerinnen und holten neben den vier SP auch noch 61 Holz mehr, so dass der Rückstand in einen Vorsprung wechselte. Von nun an war ein Krimi im "Hexenkessel" angesagt. Beide Zuschauerlager feuerten ihr Team an. Karl konnte die erfahrene Stenglein nicht ganz halten und gab neben dem MP auch 17 Holz ab. Die Führung wechselte von Schub zu Schub hin und her. Nervenstark beendete Tonat mit dem Bestwert von 586 Kegeln die Partie. Am Totalisator standen damit neben 3:3 MP auch 13 Kegel mehr für die Bambergerinnen, so dass der knappe Auswärtssieg für den SKC Victoria feststand.

Nachdem das Team nun den Tabellenzweiten und -dritten hintereinander besiegen konnte, trifft es am nächsten Spieltag auf den Spitzenreiter aus Auma. Für das Ziel Klassenerhalt muss die Bamberger Mannschaft weiterhin so fokussiert bleiben, um auch hier punkten zu können. red SKK Helmbrechts - SKC Victoria Bamberg II 3:5

(11:13 Satzpunkte / 3205:3218 Kegel) Lang - Eigler 2:2 (548:556) Hoppert - Wolf 3:1 (563:506) Hübner - Liers 2:2 (523:534) Sorge - Pfuhlmann 2:2 (525:523) Knopf - Tonat 0:4 (516:586) Stenglein - Karl 2:2 (530:513)