Starker Auftritt der HSC-Jungs wurde mit verdientem Heimsieg belohnt

Die Coburger Youngsters ließen gegen die Oberpfälzer Gäste aus Sulzbach-Rosenberg in der C-Jugend-Bayernliga nichts anbrennen und stellten frühzeitig die Weichen auf Heimsieg.

Nach dem souveränen 32:27-Sieg der "Gelb-Schwarzen" in der BGS-Halle muss das Team nun auch auswärts einmal zeigen, dass es punkten kann.

C-Jugend Bayernliga

HSC 2000 Coburg - HC Sulzbach-R. 32:27 (17:11)

Die Führung und der Spielstand wechselten bis zur Mitte der ersten Spielhälfte (2:0, 4:5, 7:7). Nach einer taktischen Umstellung in der Abwehr bekamen die Hausherren besseren Zugriff, und mit Unterstützung ihres Keepers kamen die HSC-Jungs besser ins Tempospiel. Schnelle Konter und sicheres Doppelpass-Spiel mit einem 5:0-Lauf und einem lupenreinen Hattrick durch Spielmacher Loris Hartung (10:7, 11:7, 12:7) ermöglichten trotz Unterzahl eine verdiente Sechs-Tore-Führung zur Pause (14:8, 15:10, 17:11).

Mit besserer Abwehrarbeit, schnellem Umschaltspiel und beherztem Zug zum Tor bauten die Coburger ihren Vorsprung ab der 30. Minute weiter aus (21:15, 24:15, 26:18) und hatten sich zehn Minuten vor Schluss ein sicheres Polster von zehn Toren gegen die Herzogstädter erarbeitet (29:19). Nun durften sich die Nachwuchsspieler der Jahrgänge 2007 gemeinsam beweisen, und Trainer Martin Röhrig wechselte konsequent durch. Sie schlugen sich wacker und konnten sich ausnahmslos in die Torschützenliste eintragen (30:22, 31:25). So war es auch am jüngsten Spieler Marks Lilienfelds, das letzte Tor zum 32:27 zu markieren.

HSC 2000 Coburg: Marco Huber - Loris Hartung (8), Lennart Kücker (5), Til Schreiber

(5), Jonathan Thaler (1), Olivier Grazyk (2), Marks Lilienfelds (1), Jakob Zimmermann (1),

Leonard Stern (2), Leonards Valkovskis (6), Jesper Schartl (1). akü