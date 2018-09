Starker Auftakt der Bezirksligisten

Die Kegler der Bezirksliga A Ost starteten erfolgreich in die neue Saison. Alle drei Kronacher Teams gewannen ihre Partien. Anders sah es in der Kreisliga Nord aus, in der sowohl der PSV Kronach als auch Gut Holz Tettau nur zu einem Remis kamen. In der Kreisklasse Nord mussten sich die beiden Teams aus Kronach mit Niederlagen zum Saisonstart abfinden. In der Kreisklasse B1 Nord entschied Crana III das Kronacher Lokalduell mit dem PSV II für sich. Auch in der Frauen-Kreisklasse gab es ein direktes Aufeinandertreffen im Landkreis, das Gut Holz Tettau deutlich für sich entschied.

Herren, Bezirksliga A Ost

SKC Steig Bindlach II -

Crana Kronach 1:5

In guter Form präsentierten sich die Crana-Kegler zum Saisonauftakt. Besonders Michael Lubina, der mit 555 Holz Tagesbester war. Ergebnisse : Tietzsch (470) - Mäder (501) 1:3, Heinschke (512) - Lubina (555) 1:3, Ruckriegel (513) - Fischer (516)1:3, Förster (513) - Wich (491) 2:2. Kegelergebnis: 2008:2063.

TSV Wilhelmsthal -

26 Helmbr. II 4:2

Nach Matchpunkten stand es 2:2 nach den vier Durchgängen. Ausschlaggebend für den Wilhelmsthaler Erfolg war der Vorsprung von 33 Holz beim Gesamtkegelergebnis. Ergebnisse: Welsch (480) - Fischer (524) 1:3, Münzel (556) - Wunner (496) 4:0, Welsch (520) - Wind (529) 2:2, Heumann (503) - Schuchardt (477) 3:1. Kegelergebnis: 2059:2026.

Gem./GH Kronach -

Speichersdorf II 6:0

Keine Probleme hatte die Gemütlichkeit mit dem Gegner aus Speichersdorf. Alle vier Paarungen gingen mit insgesamt 2085 Holz an die Kronacher. Ergebnisse: Rüger (516) - Weiß (498) 2:2, Welscher (508) - Seifert (486) 3:1, Wellach (551) - Kreutzer (479) 4:0, Kica (510) - Scharf (502) 2,5:1,5. Kegelergebnis: 2085:1965.

Kreisliga Nord

20 Helmbrechts -

PSV Kronach 3:3

Ergebnisse : Bußler (515) - Milicic (565) 1:3, Gradel (468) - A. Moshacke (494) 1:3, Rickenthäler (502) - J. Moshacke (493) 1,5:2,5 Wunner (543) - Schedel (465) 4:0. Kegelergebnis : 2028:2017.

Loh. Kulmbach III - GH Tettau 3:3

Ergebnisse: Wuthe (510) - Räder-Großmann (405) 4:0, Fleischhauer (500) - F. Raab (504) 2:2, Kobe (486) - Richter (496) 1:3, Wirsig (420) - D. Raab (457) 1:3. Kegelergebnis: 1916:1862.

Kreisklasse Nord

BW Kulmbach -

Crana Kronach II 5:1

Ergebnisse: Rehm (480) - Fischer (525) 1:3, Jans (515) - Gäßlein (480) 3:1, Schneider (515) - Lubina (456) 3:1, Erhardt (468) - Kaim (456) 3:1. Kegelergebnis: 1978:1917.

SKC Untersteinach -

Gem./GH Kronach II 5:1

Ergebnisse: D. Aknai (472) - Füchsel (467) 2:2, Amstätter (496) - Endres (465) 2:2, W. Aknai (482) - Thron (452) 2:2, Böhm (467) - Langhammer (491) 2:2. Kegelergebnis:1917:1875.

Kreisklasse A Nord

Gem./GH Kronach III -

Kulmbach-Metzdorf g 3:3

Ergebnisse: Rüger (486) - Wirth (485) 3:1, Schnappauf (471) - Kestler (470) 2:2, Hartendauer (434) - Göttlicher (525) 0:4, Zwingmann (521) - Küfner (447) 3:1. Kegelergebnis: 1921:1927.

TSV Wilhelmsthal II -

SKC Rugendorf 5:1

Ergebnisse: Münzel (530) - Dippold (462) 4:0, Montag (509) - Gäbelein (501) 2:2, Grebner (484) - Gantke (521) 0:4, Krieger (500) - Pöhlmann (490) 2:2. Kegelergebnis: 2023:1974.

Kreisklasse B 1 Nord

PSV Kronach II g -

Crana Kronach III g 2:4

Ergebnisse: Beetz (470) - Graf (528) 1:3, Schuberth (447) - Kunze (522) 0:4, W. Renk (507) - Gäßlein (494) 2:2, B. Renk (483) - Wirkner (458) 4:0. Kegelergebnis: 1907:2002.

Frauen, Bezirksliga A Nord

ASV Pegnitz -

TSV Wilhelmsthal 2:4

Mit 509 Holz war Anna Weiß Tagesbeste auf Seiten des TSV und trug dazu bei, dass die Wilhelmsthaler aufgrund des Vorsprungs von 41 Holz den Sieg mit nach Hause nehmen konnten. Ergebnisse: Bauer (458) - Vogel (500) 1:3, Stein (452) - A. Weiß (509) 0:4, Meyer (517) - K. Weiß (473) 3:1, Schmitt (485) - B. Weiß (471) 2:2. Kegelergebnis: 1912:1953.

Kreisklasse Nord

Gut Holz Tettau g -

Gem.-Gut Holz Kronach II 4:0

Ergebnisse: Baier (428) - Ni. Rüger (468), 0,5:3,5, Raab (473) - Na. Rüger (484) 1:3, Freier (523) - Peetz (439) 4:0, Leschnik (525) - Weber (511) 3:1. Kegelergebnis: 1949:1902.