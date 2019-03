Starke Stütze des BRK

Die Jahreshauptversammlung der Rot-Kreuz-Bereitschaft Mitwitz bildete den Rahmen für eine besondere Ehrung. Für 60-jährige aktive Dienstzeit im Bayerischen Roten Kreuz konnte Rudi Hofmann geehrt werden. Hierfür konnte er aus der Hand des Bereitschaftsleiters Sascha Schulz und des Kreisbereitschaftsleiters und stellvertretenden Kreisgeschäftsführers Martin Schmidt die Ehrenurkunde des Kreisverbandes und die Auszeichnungsspange in Empfang nehmen.

Glückwünsche gab es auch vom Ersten Bürgermeister der Marktgemeinde Mitwitz, Hans-Peter Laschka. Er dankte der gesamten Bereitschaft für ihre Arbeit und ihr großes ehrenamtlichen Engagement. Der Bürgermeister bezeichnete das Rote Kreuz als eine große Bereicherung für den Markt Mitwitz.

Was von den 41 Aktiven, darunter 24 Männer, 16 Frauen und einem Jugendlichen, im vergangenen Jahr wieder geleistet wurde, brachte Bereitschaftsleiter Sascha Schulz in seinem Bericht zum Ausdruck. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem der Sanitätsdienst bei Veranstaltungen, Katastrophenschutz, SEG-Transport, das Durchführen von Blutspendeterminen, ehrenamtliche Mitarbeit im Rettungsdienst, Mittelbeschaffung und Jugendarbeit. Um alle diese Aufgaben, so der Bereitschaftsleiter, sicher und professionell abarbeiten zu können, setzt es eine fundierte Ausbildung und regelmäßige Übungen voraus, die ständig verbessert und erweitert werden müssen.

Von den Mitgliedern wurden im vergangenen Jahr 2591 Stunden geleistet. Für die Aus- und Fortbildung wurden 759 Stunden aufgebracht. Für die ehrenamtliche Tätigkeit im Rettungsdienst wurden von Melanie Schmidt und Ralf Schmidt 383 Stunden aufgebracht.

Bei den vier Blutspendeterminen im letzten Jahr wurden 450 Stunden absolviert. Dabei konnten im letzten Jahr 319 Blutkonserven den Blutbanken übergeben werden. Insgesamt konnte die Bereitschaft Mitwitz 350 freiwillige Blutspender, darunter 15 Erstspender, begrüßen.

Für die Mittelbeschaffung wurden bei der Altkleidersammlung, verschiedenen Spendenübergaben und dem Losverkauf im Glückshafen auf dem Kronacher Freischießen von der Bereitschaft Mitwitz 76 Stunden aufgebracht. Nicht unerwähnt ließ der Bereitschaftsführer Sascha Schulz aber auch nicht die Pflege der Kameradschaft und die geselligen Veranstaltungen, zu denen ein Grillfest und die Jahresabschlussfeier zählten. Hinzu kamen vier Einsätze mit 60 Einsatzstunden bei Bränden, sowie vier Übungen mit den Feuerwehren.

Von den vom Kreisverband jährlich zur Verfügung gestellten Mitteln wurde im letzten Jahr hauptsächlich neue Einsatzkleidung angeschafft. Kreisbereitschaftsleiter und stellvertretender Kreisgeschäftsführer Martin Schmidt ergänzte die Ausführungen des Bereitschaftsleiters mit verschiedenen Informationen aus den Bereichen Ehren-und Hauptamt und dankte allen Aktiven der Mitwitzer Bereitschaft für ihren unverzichtbaren Einsatz als starker Eckpfeiler des Kreisverbandes. Hierzu gehörte auch die Arbeit der acht Mitwitzer Helfer vor Ort ( HvO) , über die ihre Leiterin Melanie Schmidt einen Bericht gab. Sie hatten insgesamt 275 Alarmierungen, davon konnten dann 201 Einsätze abgearbeitet werden. Dies waren 146 Einsätze im Gemeindegebiet Mitwitz und 55 Einsätze im Gemeindegebiet Sonnefeld. Das ist eine prozentuale Steigerung von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonderes Augenmerk, so Bereitschaftsleiter Sascha Schulz will man auf die Jugendarbeit legen. Deshalb habe man Gudrun Fricke zur Gruppenleiterin des Jugendrotkreuzes ernannt. In Planung ist eine Infoveranstaltung, um Werbung für das Jugendrotkreuz zu machen. Durchgeführt werden soll auch in diesem Jahr die Renovierung des Sanitätsheimes. hfm