Starke Stimme für starken Umweltschutz

Am morgigen Samstag gehen die Demonstrationen der "Fridays For Future"-Ortsgruppe in Bamberg in die zweite Runde. Nach der überaus erfolgreichen Auftaktveranstaltung am Freitag, 1. Februar, an der sich laut den Organisatoren rund 1500 Schüler und Studenten beteiligt haben, stellen die Veranstalter nun eine zweite Demonstration auf die Beine. Ziel ist es, unter dem Namen "Nicht mit uns!" ein generationenübergreifendes Zeichen für die Dringlichkeit eines ambitionierteren Klimaschutzes zu senden.

Appell an alle Generationen

"Der Schulstreik am 1. Februar hat gezeigt, dass auch Bamberg eine starke Stimme für einen starken Umweltschutz in Deutschland ist. Nun möchten wir zeigen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kohleverstromung wünscht und dass dieses Thema allen Generationen am Herzen liegt. Mit dem Termin am Samstag möchten wir diese Bewegung in Bamberg für Interessierte aller Altersgruppen öffnen und deutlich machen, dass sich die Jugend auch außerhalb der Unterrichtszeiten für Klimaschutz starkmacht. Gerade in diesen Wochen, in denen innerhalb der Regierung selbst der für die Klimaziele nicht ausreichende Kompromiss der Kohlekommission infrage gestellt wird, ist es enorm wichtig, laut zu werden" , wird Tim-Luca Rosenheimer, einer der Organisatoren der Demonstration, in der Pressemitteilung zitiert.

Um 13 Uhr startet morgen der Demonstrationszug am Bamberger Bahnhofsvorplatz. Angemeldet ist laut Veranstalter die folgende Route: Luitpoldstraße, Willy-Lessing-Straße, Lange Straße, Grüner Markt. Schließen wird die Kundgebung auf dem Maxplatz.

Die Ortsgruppe von "Fridays For Futurein" in Bamberg gründete sich im Februar 2019 ausschließlich durch Schüler und Studenten. Die Veranstaltung am 1. Februar war der erste Schulstreik dieser Art in Bamberg und überstieg die Erwartungen der Organisatoren prompt. Für die Zukunft seien deshalb weitere Schulstreiks an Freitagen geplant. red