Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit der Trainerin Heike Bittner den Kurs "Nicht mit mir - Starke Kinder wehren sich" für Kinder von sechs bis 14 Jahre an. Der Kurs beginnt am Samstag, 2. März, um 13.30 Uhr, in der Turn- und Festhalle in Küps. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kronach unter der Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet unter der Adresse www.vhs-kronach.de. red