Starke Frauen gesucht

Erstmals sucht der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) in Oberfranken Unternehmerinnen-Persönlichkeiten in drei Kategorien: Unternehmerin des Jahres 2019, Start-up-Unternehmerin des Jahres 2019, Herzenspreis - die Frau im Unternehmen 2019. Dazu können Vorschläge bis zum 31. Juli eingereicht werden. Eine Jury aus Oberfranken sichtet die Vorschläge und nominiert jeweils drei Unternehmerinnen in den jeweiligen Kategorien. Zur Verleihung der Awards am 29. Oktober im "Liebesbier" in Bayreuth werden aus jeder Kategorie drei nominierte Unternehmen eingeladen und dem Publikum vorgestellt.

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) betrachtet es als seine

Aufgabe, Unternehmerinnen aufgrund ihres Engagements in Wirtschaft und Gesellschaft öffentlich zu ehren und ihre Vorbildrolle als Leistungsträgerinnen zu würdigen. Gleichzeitig soll die Anerkennung beispielgebender Persönlichkeiten zur Gründung einer eigenen Selbstständigkeit und zur Übernahme von mittelständischen Unternehmen Mut machen.

Seit August 2018 hat der BVMW eine oberfränkische Geschäftsstelle in Bayreuth. Bettina Angerer vertritt als hauptamtliche Verbandsbeauftragte das Interesse kleinerer und mittlerer Unternehmen und verfolgt das Ziel, die Position des Mittelstands in der Region nachhaltig zu stärken.

Die Bewerbungsunterlagen für den Unternehmerinnen-Award können eingereicht werden per Mail an bettina.angerer@bvmw.de oder per Fax an (09 21) 8 32 54. red