Starke Aufholjagd der "Füchse"

In der Fußball-Kreisklasse Schweinfurt 4 festigte der TSV Burgpreppach mit dem 3:1-Heimerfolg gegen den SSV Gädheim ihren achten Tabellenplatz. Die Gäste fielen dagegen auf den vorletzten Rang zurück. TSV Burgpreppach - SSV Gädheim 3:1 (0:0)

Auf Grund der Leistungssteigerung nach der Pause geht der "Dreier" für die Burgpreppacher jederzeit in Ordnung, obwohl sie in der 57. Minute durch den Treffer von Michael Grubauer in Rückstand geraten waren. Doch bewiesen die "Füchse" eine tolle Moral und bliesen vehement zur Aufholjagd, die auch belohnt wurde. Den Ausgleich für die Gastgeber erzielte Fabian Busch per Elfmeter in der 59. Minute. Das 2:1 besorgte Simon Schirmer (73.), und der Treffer zum 3:1-Endstand ging auf das Konto von Jakob Zehnter. di