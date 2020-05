Stark unter Druck

Die Corona-Krise erschüttert die oberfränkischen Unternehmen. In der Mai-Konjunkturumfrage der IHK für Oberfranken Bayreuth ist der IHK-Konjunkturklimaindex kräftig eingebrochen. Er verliert 35 Punkte und liegt nun bei nur noch 79 Zählern. Eine vergleichbare Entwicklung gab es zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise in den Jahren 2008/2009.

Sowohl die aktuelle Konjunkturlage als auch die Erwartungen an die Zukunft tragen zu diesem Einbruch bei. Doch wie stellt sich die Situation in den oberfränkischen Teilregionen dar? "Der Konjunktureinbruch trifft alle Branchen und auch alle Teilregionen. Dennoch gibt es zum Teil interessante Unterschiede", erläutert IHK-Präsidentin Sonja Weigand.

So schlecht wie in keiner anderen Teilregion Oberfrankens verläuft die Entwicklung im Landkreis Lichtenfels. Der Konjunkturklimaindex sinkt von 97 auf 74 Punkte. Zum Vergleich: Oberfranken verzeichnet einen Rückgang auf 79 Punkte. Beurteilten zur Jahreswende noch 39 Prozent ihre aktuelle Geschäftslage positiv, sind es im Mai immerhin noch 25 Prozent. Der Anteil der Unternehmer mit einer schlechten Lagebeurteilung hat sich fast vervierfacht, und zwar von zwölf auf 46 Prozent. Dieser Negativtrend spiegelt sich in allen Branchen wider, vor allem aber bei den Reisebüros sowie in der Hotellerie und Gastronomie.

Automobilzulieferer unter Druck

"Dass die Lichtenfelser Unternehmer bei den Erwartungen derart zurückhaltend sind, hat ohne Zweifel auch damit zu tun, dass hier die Polstermöbelindustrie und vor allem die Automobilzulieferer eine besonders große Rolle spielen", so Wilhelm Wasikowski, IHK-Gremiumsvorsitzender. Da viele Familien von Kurzarbeit betroffen sind, hat das auch direkte Auswirkungen auf die Hersteller von Ge- und Verbrauchsgütern, den Handel und den Dienstleistungssektor. Außerdem brachten - wie in fast allen Teilen der Welt - Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Geschäfte und geschlossene Grenzen das Wirtschaftsleben in weiten Teilen zum Erliegen."

Ein großer Teil der befragten Unternehmer rechnet auch nicht damit, dass sich die Lage in den kommenden Monaten verbessert. 48 Prozent sind pessimistisch gestimmt, nur 18 Prozent rechnen mit einer Verbesserung. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist es nicht verwunderlich, dass auch die Investitionsabsichten rückläufig sind. Zwei von fünf Unternehmen wollen in den kommenden Monaten keinerlei Investitionen vornehmen, gegenüber der Jahreswende hat sich dieser Anteil verdreifacht. Hinzu kommt, dass auch die Unternehmen mit Investitionen ihre Investitionshöhe zurückfahren wollen.

Noch zurückhaltender sind die Unternehmen bei Auslandsinvestitionen. Plante zur Jahreswende die Hälfte der Unternehmen, keine Investitionen vorzunehmen, sind es inzwischen vier von fünf Unternehmen.

Diese Rahmenbedingungen schlagen sich in der Personalpolitik nieder. Fast die Hälfte der Unternehmen rechnet mit einem Beschäftigtenabbau. red