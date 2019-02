Stark und engagiert

Die Wasserwacht Kulmbach zählt mit 278 Mitgliedern zu den stärksten und engagiertesten Ortsgruppen in Oberfranken. Dies wurde bei der Hauptversammlung deutlich. Technischer Leiter Fabio Hühnlein, der bislang nur kommissarisch tätig war, wurde einstimmig in dieses Amt gewählt.

BRK-Kreisvorsitzender und Landrat Klaus Peter Söllner bescheinigte der Kulmbacher Wasserwacht, auf einem hervorragenden Kurs zu sein: "Hier wird viel geleistet."

Vorsitzender Gerhard Spindler berichtete, dass von den 71 Jungmitgliedern immerhin 49 aktiv sind. Die Dienste am Oberauhof könnten jedoch nur mit Unterstützung verschiedener Ortsgruppen aus dem Kreis aufrechterhalten werden. Hierzu hätten sich bislang, so Spindler, Mainleus und Himmelkron bereiterklärt.

Eine sehr gute Resonanz hatte die Ortsgruppe bei der Durchführung von Kinder-Schwimmkursen. Gerhard Spindler verwies noch auf eine Reihe von geselligen und anderweitigen Veranstaltungen. Zur Jugend gab er bekannt, dass Valentin Bruhn sein Amt als Jugendleiter aus beruflichen Gründen niedergelegt habe. Christine Faust habe sich hier bereiterklärt, die Nachfolge anzutreten.

Für dringend notwendig hielt Spindler Renovierungsarbeiten an der Außenfassade der Holzgebäude am Oberauhof. Dank sagte er der Stadt, den Stadtwerken und dem BRK-Kreisverband.

Wie Fabio Hühnlein berichtete, habe man im vergangenen Jahr ein neues Konzept in der Ausbildung verfolgt. Praxis und Theorie hätten sich abgewechselt. Für den Wachdienst am Oberauhof sowie im Frei- und Hallenbad seien 2018 insgesamt 738 Stunden geleistet worden. Im Freibad habe man 42 Mal Erste Hilfe leisten müssen.

Bürgermeister Frank Wilzok, Oliver Voss von den Stadtwerken Kulmbach und MdL Rainer Ludwig lobten die ehrenamtliche Arbeit der Kulmbacher Wasserwacht, ohne die der Betrieb am Oberauhof und in den beiden Bädern der Stadt nicht möglich wäre. Voss erläuterte, dass der neue Sprungturm und die Kletterwand bis zur Eröffnung der Freibadsaison fertiggestellt sein werden. Er kündigte ferner wieder ein Drachenboot-Rennen an.

Klaus Peter Söllner führte mit Kreisvorsitzendem Lutz Striewski, die Ehrungen durch. Ein besonderes Lob zollte er Fabio Hühnlein: "Ich finde es toll, wenn so junge Leute bereit sind, Führungsaufgaben zu übernehmen. Solche tüchtigen Männer können wir bei der Wasserwacht gebrauchen." Werner Reißaus