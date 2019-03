Bad Kissingen vor 16 Stunden

Stark mit E-Bike abgebremst: Unfall

Ein 24-Jähriger fuhr am Montagabend mit seinem E-Bike auf dem Radweg von Hausen in Richtung Sportplatz Hausen. Wegen einer Bodenwelle bremste der junge Mann so stark ab, dass er sich nach vorne übersc...