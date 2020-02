Stark engagierter Jubilar

Dicht drängten sich die Gratulanten in der guten Stube, um Josef Stecker in Johannisthal die besten Wünsche zum 80. Geburtstag zu überbringen. Für den Markt Küps machte sich Bürgermeister Bernd Rebhan auf den Weg. Namens der Kirchengemeinden Johannisthal und Küps gratulierten Pfarrer Pater Maximiliam Kray und Diakon Georg Zenk. Vom Kirchenrat kamen Ludwig Blomenhofer und Hubert Hanft. Heinz Hausmann gab als Kreisvorsitzender des katholischen Bildungswerkes dem langjährigen Verwaltungsratsmitglieds die Ehre. Maria Gerstner und Günther Rommig vertraten den Kreisverband der KAB.

Josef Stecker wurde im Sudetenland geboren, kam durch die Kriegswirren nach Franken und lebte erst in Au. Er erlernte den Beruf des Textilwebers in der Spinnerei in Neuses, wo er bis zur Auflassung arbeitete. Auf dem Tanz in Schney lernte er seine Frau Margit kennen. Aus der Ehe gingen zwei Töchter, ein Sohn, zwei Enkelkinder und drei Urenkelchen hervor. Bis zur Verrentung arbeitete er in der Spitzenfabrikation Langendorff in Großvichtach. Seit über einem halben Jahrhundert stellt er sich in den Dienst der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Johannisthal, zunächst als Kassier und seit 1982 als Ortsvorsitzender.

Neben seinem jahrzehntelangen Engagement als Verwaltungsratsmitglied des katholischen Kreisbildungswerkes bringt sich Josef Stecker noch als Beiratsmitglied der AOK-Direktion Coburg ein.

Auch heute noch packt Josef Stecker an, wo immer er gebraucht wird, und ist ein fester Bestandteil im Johannisthaler Vereinsleben. hän