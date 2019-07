Eine Frau rief am Montag, gegen 16.15 Uhr, bei der Polizei an und berichtete, dass sich im Bereich der Vernonstraße/Sinnbergpromenade eine stark alkoholisierte Frau aufhalten würde. Die Beamten fanden die 42-Jährige - schlafend in einem angrenzenden Gebüsch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen stattlichen Wert von 3,5 Promille. Da sich die Frau kaum auf den Beinen halten konnte, wurde sie zur Ausnüchterung zur Dienststelle gebracht. pol