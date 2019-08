Stark betrunken gegen Baum gefahren

Mit fast zwei Promille intus verursachte eine 63-Jährige am Mittwochabend einen spektakulären Unfall. Gegen 18 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall in

Brendlorenzens Gottfried-Keller-Straße gerufen. Dort stand ein Jeep stark eingedellt vor

einem Baum. Wie die Polizei den Sachverhalt beschreibt, war die Frau zu dieser Zeit mit dem Fahrzeug von der Thomas-Mann-Straße nach rechts in die Gottfried-Keller-Straße eingebogen. Beim Abbiegen kam sie jedoch nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem dort stehenden Baum. Laut Zeugenaussagen war die Frau schon vorher durch einen fragwürdigen Fahrstil aufgefallen. Den Grund dafür konnten die Polizeibeamten schnell ermitteln, die Frau hatte eine "Fahne". Ein Test ergab einen Wert knapp unter zwei Promille. Nach einer Blutentnahme im Campus wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die

Betroffene darüber belehrt, dass sie nun nicht mehr weiterfahren dürfe. Die Schadenshöhe am Pkw wird mit 10 000 Euro beziffert, der Schaden am Baum ist noch nicht bekannt. Eine Anzeige mit Entzug der Fahrerlaubnis ist der 63-Jährigen gewiss, so die Polizei. pol