Stark alkoholisiert im Graben gelandet

Am frühen Sonntagmorgen wollte ein junger Mann erheblich alkoholisiert mit seinem Pkw nach Hause fahren. Er kam allerdings nicht weit. Nachdem er von Pfaffenhausen kommend einen guten halben Kilometer in Richtung der Staatsstraße 22 94 gefahren war, kam er nach links von der Fahrbahn ab. An seinem Fahrzeug entstanden lediglich leichte Schäden. Bei ihrem Eintreffen konnte ihn die Streifenbesatzung am Auto antreffen. Da er offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand und ein Test vor Ort dies auch mit einem Wert von über 1,7 Promille bestätigte, ordneten die Polizeibeamten eine Blutentnahme an, die im Krankenhaus durchgeführt wurde. Danach blieb der 21-jährige Fahrer, der sich bei dem Unfall Prellungen zugezogen und einen Schock erlitten hatte, zur Beobachtung im Krankenhaus. pol