Stargeigerin kommt nach Erlangen

Zum Auftakt der neuen Spielzeit des gemeinnützigen Theater- und Konzertvereins Erlangen (gVe) gastiert heute um 20 Uhr Nicola Benedetti in der Erlanger Heinrich-Lades-Halle. Die Wärme und Hingabe ihres Spiels haben sie zu einer der derzeit gefragtesten Geigerinnen gemacht, heißt es in der Einladung. Auch Jakub Hrusa, Chefdirigent der Bamberger Symphoniker, hat bereits mit ihr gearbeitet und die Violinkonzerte von Max Bruch und Pjotr Iljitsch Tschaikowski mit ihr als Solistin eingespielt. In Erlangen spielt sie das Violinkonzert von Jean Sibelius, zu dem sie eine ganz besonders innige Beziehung hat. Das Staatliche Symphonieorchester Estland unter dem Dirigat von Mihhail Gerts ist mit der 4. Symphonie von Anton Bruckner, genannt "die Romantische", zu hören. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Foto: Kevin Westenberg