Stanicher Altliga traf Ex-Trainer des FC Köln

Der von Michael Feulner organisierte Vier-Tage-Ausflug führte die Altliga des TSV Stadtsteinach heuer nach Österreich. Noch vor dem Einchecken unternahmen die Stanicher eine Einführungsrunde vom Schwarzsee bei Kitzbühel nach Kirchberg.

Am zweiten Tag machte sich die Gruppe bei leichtem Regen auf den anspruchsvollen Weg zum Gipfel des Rauhen Kopfes in 1580 Metern Höhe. Auf dem Rückweg kehrte man in der Ruetzenhütte ein.

Bei strahlendem Sonnenschein begann Tag drei mit einer Zugfahrt zur Hahnenkammbahn in Kitzbuehel. Mit der Gondel erreichte die Gruppe den Gipfel der weltberühmten Streif. Dort besichtigte man das Starthaus und die Mausefalle.

Eine besonderes Erlebnis war die Begegnung mit dem ehemaligen Trainer des BVB und des FC Köln, Peter Stöger, der sich mit an den Tisch setzte und bereitwillig Gespräche über den Fußball führte. Weiter ging der Weg an drei Almen vorbei zurück nach Kirchberg. Auf der Heimfahrt machten die Alten Herren noch Station in der Waldschänke "Bruckkanal". red