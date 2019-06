Standup-Marathon über 47 Kilometer auf dem Main

Der Landkreis Lichtenfels organisiert am 29. Juni einen Paddel-Marathon. Auf etwa 47 Kilometern Länge geht es auf dem Main quer durch den Landkreis.

Dabei garantiert die Strecke ungewohnte aber spektakuläre Blicke auf den Gottesgarten am Obermain. Die anspruchsvolle Tour eignet sich für Fortgeschrittene auf dem Board. Start ist gegen 7 Uhr in Maineck, nach etwa zwölf Stunden wird das Ziel in Unterbrunn erreicht sein.

Für Transfer und Verpflegung ist gesorgt, die Tour wird zudem von einem geschulten SUP-Instruktor begleitet.

Anmeldungen und nähere Infos beim Landratsamt Lichtenunter Telefon 09571/18467. red