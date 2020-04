Standorte für Hilfskrankenhäuser in Unterfranken

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie sind nach einer Mitteilung der Regierung von Unterfranken folgende Standorte für Hilfskrankenhäuser geplant: Bereich Aschaffenburg: Tagungszentrum des Bistums Würzburg, Hösbach. Bereich Würzburg: Jugendbildungsstätte des Bezirks Unterfranken, Würzburg. Bereich Schweinfurt: Ehemaliges Krankenhausgebäude des Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt a.d.Saale. Damit ist für jeden Bereich der drei integrierten Leitstellen für den Rettungsdienst in Unterfranken jeweils ein Hilfskrankenhaus ins Auge gefasst, heißt es weiter, und es könnte bei unterschiedlichen regionalen Notwendigkeiten jeweils ortsnah reagiert werden. Für die Hilfskrankenhäuser sollen bewusst bereits vorhandene Gebäude Verwendung finden. Dies spare Zeit und stelle sicher, dass eine gewisse Infrastruktur bereits vorhanden ist. Die Eigentümer der Liegenschaften wären mit der Nutzung als Hilfskrankenhaus einverstanden. Sie hatten gleich zu Beginn der Corona-Krise von sich aus angeboten, bei Bedarf Gebäude zur Verfügung zu stellen. Bei der Planung von Hilfskrankenhäusern handelt es sich um eine rein vorbeugende Maßnahme, heißt es in der Mitteilung weiter. Sie diene der Vorbereitung für den Fall, dass es zu einer Überlastung der regulären Krankenhäuser käme, die anders nicht zu beheben wäre. Die Verlegung von Patienten in reguläre Krankenhäuser in anderen Teilen Bayerns hätte normalerweise den Vorrang.

Im Moment und auf absehbare Zeit spreche nichts für eine Überlastung der Krankenhäuser. Es bestehe deshalb kein unmittelbarer Zeitdruck. Die Kapazität der Hilfskrankenhäuser läge bei jeweils bis zu 90 Betten. Für die Nutzung als Krankenhaus wären bauliche Anpassungen unterschiedlichen Umfangs in den Gebäuden nötig. ruf