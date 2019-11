Standesamt macht für einen Tag zu

Die Stadt Forchheim weist darauf hin, dass das Standesamt der Stadt Forchheim am Mittwoch, 27. November, wegen der Teilnahme der Standesbeamten an einer überörtlichen (Pflicht-)Dienstbesprechung ganztägig geschlossen ist. In Forchheim können Personenstandsurkunden auch online über die städtische Homepage (www.forchheim.de) und dann über den Link zum Bürgerserviceportal (www.buergerserviceportal.de/bayern/forchheim) bestellt werden. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis. red