Standesamt ist an zwei Tagen nicht besetzt

Das Standesamt der Stadt Forchheim ist aus personellen Gründen ausnahmsweise am Donnerstag, 18., und ein Woche später, am 25. April, nachmittags nicht besetzt. An diesen beiden Tagen ist Parteiverkehr von 8 bis 13 Uhr. Die Parteiverkehrszeiten an allen anderen Arbeitstagen (stets vormittags von 8 bis 12 Uhr) bleiben von dieser Regelung unberührt. red