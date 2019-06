Stand-up-Paddling wird verschoben

Der für Samstag, 29. Juni, geplante Stand-up-Paddling-Marathon im Landkreis Lichtenfels muss verschoben werden. Der Wasserstand des Mains ist aufgrund der Trockenheit und der Wärme in den vergangenen Tagen zu niedrig. Beim Befahren mit Booten und Boards könnte ein Bodenkontakt deshalb nicht ganz vermieden werden. Das empfindliche Ökosystem soll aber geschützt und nicht beeinträchtigt werden. Es steht jedoch ein neuer Termin für den Marathon fest: Am Samstag, 14. September, will der Landkreis Lichtenfels nun dieses Mainerlebnis organisieren. red