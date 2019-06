Stand-up-Paddler säubern Gewässer

Am Samstag, 8. Juni, dem Tag des Meeres, wollen Stand-up-Paddler in ganz Deutschland gemeinsam Müll an Seen, Flüssen und an der Küste sammeln. Ein Paddelboard-Verleiher aus Sand am Main macht diese Aktion auch in Bamberg möglich und stellt dafür kostenlos 20 Boards sowie Mülltüten zur Verfügung. Gepaddelt wird ab der Buger Spitze, die Regnitz runter durch den Hain, ehe es an der Villa Concordia in den alten Kanal geht und dann durch Klein Venedig bis zur Erba-Insel. Auf beiden Uferseiten soll Unrat eingesammelt werden. Treffpunkt ist am Pfingstsamstag um 10 Uhr am Parkplatz der Jahnwiese, Galgenfuhr 30. Um vorherige Anmeldung unter info@mietsup.de wird gebeten. red