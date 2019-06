Stand-up-Paddeling mit der Volkshochschule

Ein Paddeling-Kurs für Einsteiger bei der Volkshochschule Hofheim findet am Sonntag, 16. Juni, von 16 bis 18 Uhr am Goßmannsdorfer Badesee statt. Bevor es auf das Wasser geht, gibt es eine kleine Einführung in die Paddeltechnik sowie Sicherheitshinweise. Die Kursleitung übernimmt Jason Mc Kinney. Stand-up-Paddeling für Fortgeschrittene wird eine Woche später am Sonntag, 23. Juni, ebenfalls von 16 bis 18 Uhr angeboten. Dieser Kurs ist geeignet für alle, die schon sicher auf dem Board stehen. Die Boards werden für die beiden Kurse zur Verfügung gestellt. Anmeldung ist telefonisch bei Sonja Liebenstein unter der Rufnummer 09523/7807 erbeten. red