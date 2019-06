Die beiden alljährlichen Stammtischgespräche sind im KAB-Kreisverband über die Jahre eine Tradition geworden. Heuer werden sie abgehalten am heutigen Mittwoch im Pfarrzentrum (Partyraum) in Friesen sowie am Donnerstag, 27. Juni, im Jugendheim in Lahm, jeweils um 19.30 Uhr. Vor den Stammtischgesprächen findet - jeweils um 19 Uhr - in der Kindergarten-Kapelle Friesen sowie in der Kirche St. Ägidius Lahm ein Abendgottesdienst statt. red