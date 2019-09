Stammtischfreunde fällten den Baum

Einen besonderen Rahmen hatte am vergangenen Samstag die Maibaumfällung der "Stammtischfreunde beim Buff'n Schorsch". Vorsitzender Manfred Müller bedankte sich bei allen, die bei der Maibaumaufstellung am 4. Mai so tatkräftig mitgeholfen hatten und erwähnte besonders Silke Scherbel, Bettina Müller, Heidi Fahnert und Natascha Fiedler die die Kränze gebunden und den oberen Teil des Baumes mit bunten Bändern versehen hatten. Die Maibaumfällung wurde fachmännisch zügig durchgeführt und der Baum für den Abtransport in Stücke zersägt.Danach lud Müller zu einem Umtrunk in gemütlicher Runde ein. red