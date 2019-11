Stammtisch zum Thema Smartphone, PC und Co

Wer bereits einen PC/Smartphone-Kurs besucht hat und mittlerweile bei der Anwendung an seine Grenzen stößt, ist am Mittwoch, 4. Dezember, von 14 bis 15.30 Uhr eingeladen zum Stammtisch für Menschen 50 Plus und hat die Möglichkeit, Fragen zu PC und Smartphone zu stellen. Die Veranstaltung findet im Kolping-Bildungswerk Bamberg (Wilhelmsplatz 3) statt. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 0951/519470 oder www.kolpingbildung.de. red