Stammtisch zum Thema Inklusion

"Hilfe, mein Kinder wird inkludiert" - unter dieser Überschrift steht ein neuer monatlicher Elternstammtisch in Herzogenaurach. Das Angebot richtet sich an alle Eltern, die Kinder in einer Inklusionsklasse haben. Alle Kinder haben das Recht auf gemeinsamen Unterricht. Auch viele Schulen im Raum Erlangen und Erlangen-Höchstadt haben Klassen, in denen sehr unterschiedliche Kinder gemeinsam unterrichtet werden. Dabei ist der Alltag nicht selten eine Herausforderung. Das Forum Inklusion und Bildung im Landkreis bietet Eltern mit diesem Stammtisch die Gelegenheit, Erfahrungen und Tipps auszutauschen. Alle interessierten Eltern treffen sich am dritten Dienstag eines jeden Monats von 19.30 bis 21 Uhr im Jugendhaus "Rabatz" in Herzogenaurach, zum ersten Mal am 22. Oktober. Der Raum ist barrierefrei. red