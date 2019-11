Stammtisch zu "Fridays for Future"

In seiner Stammtischreihe greift der CSU Ortsverband das brandheiße Thema "Klimaschutz, aber wie?" auf. Unbestritten hat Greta Thunberg mit ihrem Klimastreik am Freitag weltweit das Augenmerk auf dieses, die Menschheit bedrängende Problem des Klimawandels, gelenkt. Was sind die wichtigsten artikulierten Forderungen der Bewegung? Wie steht es mit deren gesellschaftlichen, ökonomischen, technologischen und sozialverträglichen Umsetzungen aus? Die Vorstellungen der CSU sind im Wesentlichen identisch mit denjenigen im Klimapaket der Regierung. Gibt es nun zumindest einen Minimalkonsens zwischen den radikalen Positionen der "Fridays for Future"- Bewegung und den Grünen und denen der CSU? Die CSU-Vorstandschaft lädt alle Bürger zu einem Stammtisch in der Kaminbar (Mühlbergstraße in Röttenbach) ein, um dieses brisante Thema zu diskutieren. Termin ist Mittwoch, 13. November, um 19.30 Uhr. red