Bad Brückenau vor 20 Stunden

Skiclub

Stammtisch und Walken

Der Skiclub hält am Donnerstag, 10. Oktober, den monatlichen Stammtisch im Restaurant "Da Rocco" am Marktplatz in Bad Brückenau ab. Beginn ist um 19 Uhr. Am Freitag, 11. Oktober, ist um 19 Uhr Nordic-...