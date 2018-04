Stammtisch und Nordic Walking

Der Skiclub Bad Brückenau hält am Donnerstag, 12. April, ab 19 Uhr für seine Mitglieder den monatlichen Stammtisch ab.Treffpunkt hierzu ist im Hotel-Res taurant "Krone" auf dem Marktplatz. Am Freitag, 13. April, bietet der Skiclub zudem Nordic Walking an. Die Gruppe trifft sich zum gemeinsamen Start hierzu um 19 Uhr an der Grundschule, Am Klei nen Steinbusch. sek