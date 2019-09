Der Skiclub Bad Brückenau hält für seine Mitglieder am Donnerstag, 12. September, den monatlichen Stammtisch im Imbiss LOK-IN in Bad Brückenau ab. Beginn ist ab 19 Uhr. Am Freitag, 13. September, wird Nordic Walking angeboten. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Ge orgi-Kurhalle. sek