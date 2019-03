Stammtisch und Nordic Walken beim Skiclub

Der Skiclub Bad Brückenau hält seinen monatlichen Stammtisch am Donnerstag, 14. März, beim "Alten Schuster" in Bad Brückenau ab. Die Zusammenkunft der Mitglieder beginnt um 19 Uhr. Sportlich wird es am Freitag, 15. März, mit Nordic Walking. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Georgi-Kurhalle. sek