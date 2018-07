Stammtisch-Treffen beim Vogelschutz

sek



Die LBV-Kreisgruppe Bad Kissingen trifft sich am Donnerstag, 5. Juli, zu einem Stammtisch mit einem Außentermin. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Friedhofsparkplatz in Platz . Dabei wird das Grundstück begutachtet und überlegt, wie eine weitere "Bewirtschaftung" aussehen könnte. Die Frage ist auch, ob sich die Fläche in das vom Landkreis angeregte Projekt "Grüngitter" einbinden lässt. Gegen 19 Uhr geht es in die Gaststätte "Die Böll" in Geroda.