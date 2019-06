Stammtisch setzt auf soziales Engagement

Der Stammtisch "Bewegung 22. März" veranstaltete mit großem Erfolg im vergangenen Jahr auf dem Guldenkeller in Adelsdorf das BBQ- und Grill-Event "Smoke on the Keller". In Folge engagiert sich der Stammtisch nun mit dem Erlös. Vor Kurzem wurden dem Hospizverein Höchstadt 1000 Euro übergeben.

Michaela Wedel und Elke Kind beeindruckten bei der Übergabe mit der Vorstellung des Hospizvereins sehr. Der Hospizverein Höchstadt und Umgebung wurde 2004 gegründet. Mitarbeiter des Vereins beraten und begleiten Betroffene in ihrem letzten Lebensabschnitt und ihnen nahe stehende Menschen zu Hause und auch in Pflegeeinrichtungen. Ein Ziel ist es, diese schwere Zeit würdevoll zu gestalten. Die Hilfe bietet der Verein kostenlos an. Die Spende soll für die erforderliche Schulung und Ausbildung der Begleiterinnen und Begleiter, deren Dienst ehrenamtlich ist, verwendet werden. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.hospizverein-hoechstadt.de.

Der Stammtisch "Bewegung 22. März" wurde in Adelsdorf an jenem Datum 1981 gegründet. Die Bedeutung des Stammtisches brachte der damalige Schirmherr Pfarrer Holger Fiedler anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Truppe im Jahr 2006 auf den Punkt: "Ein Stammtisch fördert und pflegt die Gemeinschaft. Gemeinschaft ist es, was unseren Tagen immer mehr abgeht. So tut gerade in ei-ner Zeit des gepflegten Egoismus‘ ein Stammtisch gut, der unterschiedliche Menschen zusammenbringt, der das Gespräch und die Geselligkeit pflegt, der nicht nur im eigenen Saft schmort, sondern durch verschiedene Aktionen in die Öffentlichkeit hineinwirkt."

So ist es auch immer wieder ein Anliegen des Stammtisches, aus Erlösen von solchen Aktionen soziale Einrichtungen zu unterstützen. red